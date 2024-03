Shanxi Sanwei Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanxi Road & Bridge liegt bei 8,7, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,77 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanxi Road & Bridge besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, an zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen die Diskussionen ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. Obwohl sich die Stimmung für Shanxi Road & Bridge in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, erhält die Aktie weiterhin eine "gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist.

In Bezug auf die Dividende hat Shanxi Road & Bridge derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -2,22 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen heute eine "schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.