Shanxi Meijin Energy Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Shanxi Meijin Energy verzeichnet werden. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanxi Meijin Energy derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 92 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen überkauften Wert von 70, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Shanxi Meijin Energy diskutiert, wobei die negative Kommunikation an fünf Tagen die positiven Themen überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Darüber hinaus schüttet Shanxi Meijin Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.