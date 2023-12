Shanxi Meijin Energy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Shanxi Meijin Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -27,47 Prozent, die mehr als 19 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,14 Prozent verzeichnete, liegt Shanxi Meijin Energy mit einer Rendite von 19,33 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Shanxi Meijin Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer, wobei in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Shanxi Meijin Energy verzeichnet wurde, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanxi Meijin Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,73 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs (7,05 CNH) eine Abweichung von -8,8 Prozent aufweist. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (7,07 CNH) mit dem letzten Schlusskurs (-0,28 Prozent) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanxi Meijin Energy eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Shanxi Meijin Energy basierend auf der Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.