Shanxi Meijin Energy Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Shanxi Meijin Energy einen Wert von 92, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 70, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser für Shanxi Meijin Energy auf 7,49 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,35 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,22 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,96 CNH, was einen Abstand von -8,76 Prozent zur Aktie bedeutet. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich zum Sektor "Materialien" weist Shanxi Meijin Energy eine Rendite von -26,16 Prozent auf, was mehr als 19 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit -7,4 Prozent deutlich darunter, nämlich um 18,77 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shanxi Meijin Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, nämlich 0 Prozent im Vergleich zu 1,92 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".