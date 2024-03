Shanxi Meijin Energy Aktie: In Lauerstellung

Die Aktie von Shanxi Meijin Energy bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchs einen geringeren Ertrag von 2,02 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer als "Schlecht" bewerteten Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shanxi Meijin Energy eine Performance von -24,07 Prozent, was einer Underperformance von -1,3 Prozent im Vergleich zur Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" darstellt. Im Sektor "Materialien" liegt die Rendite im letzten Jahr bei -22,76 Prozent, wobei Shanxi Meijin Energy um 1,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanxi Meijin Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 6,72 CNH liegt, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,2 CNH, was einer Überperformance von +8,39 Prozent entspricht, und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanxi Meijin Energy überwiegend negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen dagegen vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie heute führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Shanxi Meijin Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

