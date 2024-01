Shanxi Meijin Energy Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die aktuelle Kursanalyse von Shanxi Meijin Energy zeigt gemischte Signale. Der Kurs von 6,77 CNH liegt 10,69 Prozent unter dem GD200 von 7,58 CNH, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 7,02 CNH, was zu einem Abstand von -3,56 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Shanxi Meijin Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn 50 und 200 Tage als Grundlage herangezogen werden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanxi Meijin Energy-Aktie zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 45, was weder "überkauft" noch "überverkauft" bedeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und steht bei 60,35, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Shanxi Meijin Energy ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Meijin Energy bei 32 liegt, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.