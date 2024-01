Shanxi Meijin Energy Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell weist die Shanxi Meijin Energy einen RSI-Wert von 92 auf, was auf eine Überkaufssituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 70, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shanxi Meijin Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 1,92 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,92 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanxi Meijin Energy derzeit bei 7,49 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 6,35 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -15,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,96 CNH, was einen Abstand von -8,76 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanxi Meijin Energy besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Shanxi Meijin Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.