Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +21,83 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild bei Shanxi Lu'an Environmental Energy Development hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Shanxi Lu'an Environmental Energy Development für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt hauptsächlich positive Meinungen, aber in den vergangenen Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte auf. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Anleger-Sentiment eine neutrale Bewertung für die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie.