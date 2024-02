Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shanxi Lu'an Environmental Energy Development betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,92, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,55 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,47 CNH liegt, was einer Abweichung von +30,28 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,07 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,4 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen zu finden sind. Es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen und insgesamt fünf Handelssignale ermittelt, von denen keines als positiv bewertet wurde. Zusammengefasst ist die Meinung der Redaktion, dass die Aktie von Shanxi Lu'an Environmental Energy Development bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Shanxi Lu'an Environmental Energy Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,82 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,73 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,55 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.