Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI für Shanxi Lu'an Environmental Energy Development liegt bei 39,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 43,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse der Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 19,07 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,09 CNH, was einer Abweichung von +21,08 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (21,31 CNH) weisen auf eine positive Entwicklung hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils darüber liegt. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shanxi Lu'an Environmental Energy Development mit einer Rendite von 61,94 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Selbst im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die eine mittlere Rendite von 7,06 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Shanxi Lu'an Environmental Energy Development mit 54,87 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Shanxi Lu'an Environmental Energy Development zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Allerdings war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen erkennbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Shanxi Lu'an Environmental Energy Development für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.