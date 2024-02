Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Shanxi Lu'an Environmental Energy Development verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,82 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor eine Überrendite von 30,51 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -3,69 Prozent, wobei Shanxi Lu'an Environmental Energy Development aktuell um 30,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 19,45 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,5 CNH liegt, was einer Abweichung von +25,96 Prozent entspricht. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 22,84 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,27 Prozent über diesem Wert. Daraus ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Aktie auf Basis der charttechnischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkamen. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft, wobei auch 3 konkrete Schlecht-Signale identifiziert wurden.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich für die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie sowohl für den RSI7 (38,38) als auch für den RSI25 (43,2) eine "Neutral"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.