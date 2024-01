Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 19,03 CNH. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 21,91 CNH liegt dieser Wert deutlich darüber, mit einem Unterschied von +15,13 Prozent. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 20,9 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 48,95 Prozent erzielt hat, was 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 42,73 Prozent besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine positive Entwicklung der Aktie, sowohl im Vergleich zu ihrem eigenen Trend als auch im Branchenvergleich. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, was auf eine gute Performance der Aktie hindeutet.