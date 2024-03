Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Shanxi Lu'an Environmental Energy Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 36,45 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Unternehmen in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um -2,86 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shanxi Lu'an Environmental Energy Development im Branchenvergleich um +39,31 Prozent besser abschneidet. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,86 Prozent, und Shanxi Lu'an Environmental Energy Development übertrifft diesen Durchschnitt um 39,31 Prozent. Diese starke Outperformance führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 19,94 CNH. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 24,46 CNH, was einen Unterschied von +22,67 Prozent ausmacht. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs von 24,09 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,54 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanxi Lu'an Environmental Energy Development also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shanxi Lu'an Environmental Energy Development liegt bei 81,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine negative Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Aufgrund dieser Analyse erhält Shanxi Lu'an Environmental Energy Development eine negative Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Shanxi Lu'an Environmental Energy Development festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass Shanxi Lu'an Environmental Energy Development in einigen Bereichen eine starke Performance erzielt hat, während in anderen Bereich Verbesserungspotenzial besteht. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird.