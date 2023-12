Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanxi Lanhua Sci-tech Venture derzeit bei 9,37 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 10,06 CNH liegt, was einer Überperformance von +7,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 9,43 CNH, was einer Abweichung von +6,68 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Shanxi Lanhua Sci-tech Venture bei -1,57 Prozent, mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 0,97 Prozent, während Shanxi Lanhua Sci-tech Venture nur 2,54 Prozent erreicht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, insgesamt jedoch eine "Gut"-Bewertung.