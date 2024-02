Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten zwei Wochen wurde über Shanxi Lanhua Sci-tech Venture in sozialen Medien eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Laut tiefergehender und automatischer Analysen der Kommunikation standen in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund. Dadurch erhält Shanxi Lanhua Sci-tech Venture auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Shanxi Lanhua Sci-tech Venture zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanxi Lanhua Sci-tech Venture blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Shanxi Lanhua Sci-tech Venture bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanxi Lanhua Sci-tech Venture verläuft aktuell bei 9,55 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", insofern der Aktienkurs selbst bei 10,65 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11,52 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 10,83 CNH angenommen. Dies entspricht für die Shanxi Lanhua Sci-tech Venture-Aktie der aktuellen Differenz von -1,66 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Shanxi Lanhua Sci-tech Venture mit einer Rendite von 19,43 Prozent mehr als 22 Prozent darüber. Auch in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 22,41 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

