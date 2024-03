Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Shanxi Lanhua Sci-tech Venture festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanxi Lanhua Sci-tech Venture-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shanxi Lanhua Sci-tech Venture.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,73 CNH liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 11,82 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des geringen Unterschieds zwischen dem letzten Schlusskurs und dem gleitenden Durchschnitt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Shanxi Lanhua Sci-tech Venture in den letzten 12 Monaten um 37,1 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie". Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher positive Bewertung der Shanxi Lanhua Sci-tech Venture-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.