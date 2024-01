Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyu":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Er ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Über die letzten 7 Tage hinweg beträgt der RSI-Wert für die Shanxi Lanhua Sci-tech Venture-Aktie 22 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 24,37, was ebenfalls auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich über die letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 9,37 CNH für den Schlusskurs der Shanxi Lanhua Sci-tech Venture-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,62 CNH, was einem Unterschied von +24,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,83 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +18,21 Prozent auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für Shanxi Lanhua Sci-tech Venture.

In Bezug auf die Anleger-Sentiments basieren die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shanxi Lanhua Sci-tech Venture wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, jedoch zeigen die letzten ein, zwei Tage vor allem eine Zunahme an negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.