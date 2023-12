Shanxi Guoxin Energy-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten beiden Wochen wurde Shanxi Guoxin Energy von den meisten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den letzten Wochen, hat unsere Redaktion festgestellt, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Stimmung hat sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für Shanxi Guoxin Energy führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an diesem Unternehmen hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von Shanxi Guoxin Energy von den gleitenden Durchschnittskursen der letzten 200 und 50 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Shanxi Guoxin Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,83 Prozent, was eine Underperformance von -11,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Performance des Unternehmens um 11,03 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.