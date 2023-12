Shanxi Guoxin Energy Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shanxi Guoxin Energy ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gewesen, so die Grundlage des Anleger-Sentiments. In den letzten zehn Tagen dominierte die negative Kommunikation, während in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Shanxi Guoxin Energy insgesamt als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf Shanxi Guoxin Energy wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Veränderung der Stimmungsrate führte. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Shanxi Guoxin Energy derzeit 8,53 Prozent unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negativer Abstand von 5,16 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Shanxi Guoxin Energy im letzten Jahr eine Rendite von -6,83 Prozent erzielt, was 11,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.