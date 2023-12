Shanxi Guoxin Energy Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Shanxi Guoxin Energy hat sich in den letzten Tagen um +0,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -1,65 Prozent beläuft.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Shanxi Guoxin Energy momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 45,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment der Anleger hat sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen der letzten Tage vermehrt beachtet, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".