Shanxi Coking Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Anlegerstimmung für Shanxi Coking wird in den sozialen Medien als grundsätzlich neutral eingestuft, wobei in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Es gab keine negativen Diskussionen in dieser Zeit. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls positiv aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shanxi Coking daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanxi Coking-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 54,02, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanxi Coking.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Die Stimmung bei Shanxi Coking wird daher als neutral bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Shanxi Coking für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse der Shanxi Coking-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 5,11 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,92 CNH liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der aktuelle Schlusskurs liegen nahe beieinander, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanxi Coking-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.