Shanxi Coking Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Für Shanxi Coking liegt der RSI bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich über einen Zeitraum von 25 Tagen erstreckt, liegt bei 48,96 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Shanxi Coking als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Shanxi Coking in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Dies bedeutet, dass die Stimmung in den sozialen Medien deutlich positiver geworden ist. Auch die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben zugenommen. Insgesamt wird Shanxi Coking daher in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie von Shanxi Coking als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanxi Coking-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,21 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (5,24 CNH) liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Shanxi Coking-Aktie aufgrund der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.