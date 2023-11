Shanxi Coal Energy Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Die Shanxi Coal Energy-Aktie weist einen RSI von 13 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 45,71, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanxi Coal Energy.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanxi Coal Energy eingestellt waren. Die Anlegerstimmung erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,69 Prozent erzielt, was 29,78 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite mit 30,45 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Shanxi Coal Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des 14,23-prozentigen Unterschieds zum 200-Tages-Durchschnitt beim Schlusskurs. Allerdings erhält sie aufgrund der Nähe zum 50-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Aktie.