Shanxi Coal Energy Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Shanxi Coal Energy wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 82,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 51,63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Shanxi Coal Energy eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 16,24 CNH, während der Aktienkurs bei 17,32 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 17,42 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet somit "Gut".

Die Aktie von Shanxi Coal Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,3 Prozent erzielt, was 21,14 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite sogar um 21,21 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanxi Coal Energy eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanxi Coal Energy für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.