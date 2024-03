Shanxi Coal Energy Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Shanxi Coal Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 82. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des 25-Tage-RSI (46), was darauf hindeutet, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Shanxi Coal Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,95 Prozent erzielt, was 35,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie aktuell 35,9 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.