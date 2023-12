Shanxi Coal Energy Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Shanxi Coal Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 34,48, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in diesem Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich mit unserer Analyse feststellen, dass die Stimmung für Shanxi Coal Energy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 16,2 CNH für den Schlusskurs der Shanxi Coal Energy-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 18,33 CNH, was einem Unterschied von +13,15 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 17,51 CNH, was dazu führt, dass die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die technische Analyse mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Shanxi Coal Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,3 Prozent erzielt, was 21,97 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie aktuell um 22,34 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.