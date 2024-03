Shanxi Coal Energy Aktie: Geht es jetzt los?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmungen, die sich auf Aktien auswirken können. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Shanxi Coal Energy wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte, und somit insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Shanxi Coal Energy als neutral ein, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen. Der RSI7-Wert beträgt 55,68 und der RSI25-Wert 52,58, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanxi Coal Energy-Aktie sowohl auf der kurzfristigen als auch auf der langfristigen Ebene neutral bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 16,88 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,32 CNH liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,86 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Shanxi Coal Energy in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Shanxi Coal Energy beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf der Basis von Diskussionsintensität, Relative Strength-Index und technischer Analyse, aber eine insgesamt positive Bewertung des Anleger-Sentiments.