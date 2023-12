Shanxi Changcheng Microlight Equipment Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben eine bedeutende Rolle bei der Analyse des aktuellen Bildes einer Aktie. Für Shanxi Changcheng Microlight Equipment wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde keine signifikante Veränderung in der Kommunikationsfrequenz beobachtet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Shanxi Changcheng Microlight Equipment im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,66 Prozent erzielt, was 57,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,26 Prozent, wobei Shanxi Changcheng Microlight Equipment derzeit 51,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Shanxi Changcheng Microlight Equipment beträgt 16, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Shanxi Changcheng Microlight Equipment im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 5,51 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,51 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.