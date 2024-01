Shanxi Changcheng Microlight Equipment Aktie: Was wird das noch werden?

Die Shanxi Changcheng Microlight Equipment Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanxi Changcheng Microlight Equipment Aktie bei 0,16 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,068 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -57,5 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,07 HKD, was zu einem Abstand von -2,86 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Shanxi Changcheng Microlight Equipment als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 27,78 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Shanxi Changcheng Microlight Equipment Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,41 Prozent erzielt hat. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt von -13,94 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, was zu einer Underperformance von -58,48 Prozent führt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,99 Prozent hatte, liegt die Aktie 59,43 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.