Shanxi Blue Flame Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Shanxi Blue Flame-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,92 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 7,2 CNH, was einem Unterschied von -9,09 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,8 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,69 Prozent) auf eine negative Entwicklung hin, weshalb die Shanxi Blue Flame-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen dominiert wurde, im Vergleich zu vier Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Dennoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanxi Blue Flame diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich hat die Shanxi Blue Flame-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,08 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -20,44 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 1,08 Prozent 20,44 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Blue Flame einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.