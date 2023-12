Shanxi Blue Flame Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Shanxi Blue Flame-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 7,93 CNH verläuft. Der Aktienkurs von 7,52 CNH liegt damit um -5,17 Prozent unter dieser Linie, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 7,82 CNH, was einer Differenz von -3,84 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Shanxi Blue Flame-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,83 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shanxi Blue Flame-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Shanxi Blue Flame-Aktie derzeit bei 0,78 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Shanxi Blue Flame-Aktie, die auf unterschiedlichen Kriterien basiert und Anlegern eine neutrale bis negative Einschätzung liefert.