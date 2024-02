Shanxi Blue Flame Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Shanxi Blue Flame-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7,58 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,32 CNH, was einem Unterschied von -16,62 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,82 CNH liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,33 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In punkto Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als neutral einzustufen ist, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite von Shanxi Blue Flame beläuft sich auf 0,78 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Shanxi Blue Flame-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -19,37 Prozent erzielt, was 15,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -3,69 Prozent, und Shanxi Blue Flame liegt aktuell 15,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

