Shanxi Blue Flame Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Shanxi Blue Flame-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,95 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,57 CNH, was einem Rückgang von 4,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,84 CNH zeigt mit einem Rückgang von 3,44 Prozent eine ähnliche Entwicklung, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Shanxi Blue Flame-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik damit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Shanxi Blue Flame liegt derzeit bei 0,78 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,43 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Mit einer Differenz von 3,65 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete die Shanxi Blue Flame-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,75 %, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,94 % stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -19,69 % im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanxi Blue Flame-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.