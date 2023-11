Shantui Construction Machinery-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Max Resource":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shantui Construction Machinery beträgt das aktuelle KGV 12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Shantui Construction Machinery weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Shantui Construction Machinery derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,17 CNH) um +3,4 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,03 CNH, was einer Abweichung von +2,78 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Shantui Construction Machinery mit 22,2 Prozent mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,24 Prozent, was bedeutet, dass Shantui Construction Machinery mit 21,96 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shantui Construction Machinery besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, stehen vor allem positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Shantui Construction Machinery auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.