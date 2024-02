Shantui Construction Machinery Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI der Shantui Construction Machinery einen Wert von 25,21 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was auf ein neutrales Signal hinweist. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shantui Construction Machinery 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche als neutral betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie gesprochen wurde. Allerdings ist in den letzten ein, zwei Tagen eine vermehrte negative Stimmung zu beobachten, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Shantui Construction Machinery die übliche Aktivität aufweist. Allerdings wurde eine negative Veränderung in der Stimmungsrate identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.