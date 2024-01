Shantui Construction Machinery Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Capcom":

Die Shantui Construction Machinery-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,02 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,92 CNH, was einem Unterschied von -1,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,09 CNH führt zu einer ähnlichen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche konnte die Shantui Construction Machinery-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,49 Prozent erzielen, was einer Gesamtperformance von 18,95 Prozent entspricht. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien liegt sie damit deutlich vorn. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Überperformance von 17,57 Prozent punkten und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie eine Rendite von 1,54 %, was einen Mehrertrag von 0,06 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Damit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shantui Construction Machinery-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI von 53,57 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 54,95 Punkten führen zu einer Einstufung als "Neutral" in diesem Bereich.

Insgesamt erhält die Shantui Construction Machinery-Aktie gemäß der technischen Analyse und des Branchenvergleichs eine "Neutral"-Bewertung.