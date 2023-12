Shantui Construction Machinery Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Shantui Construction Machinery übertrifft die durchschnittliche Performance in der Industriebranche um mehr als 23 Prozent, mit einer Rendite von 22,2 Prozent im Vergleich zu -1,09 Prozent im Branchendurchschnitt. In der Maschinenbranche liegt die Rendite bei -1,09 Prozent, während Shantui Construction Machinery mit 23,3 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Shantui Construction Machinery liegt bei 59,09 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 60,5 Punkten auf 25-Tage-Basis. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Bei einer Dividendenrendite von 1,6 % bietet Shantui Construction Machinery einen Mehrertrag von 0,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.