Shantui Construction Machinery Aktie: Alles kein Problem!

Die Shantui Construction Machinery Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet. In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,15, dass die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shantui Construction Machinery bei 5,01 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 5 CNH aus dem Handel ging, wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein neutral-Signal.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shantui Construction Machinery derzeit eine Rendite von 1,6 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,48 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite ebenfalls neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale Gesamtbewertung der Shantui Construction Machinery Aktie.