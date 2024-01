Shantou Wanshun Package Material Stock Aktie: So kann man sich irren!

Die Shantou Wanshun New Material schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Behälter & Verpackungsbranche eine Dividendenrendite von 0,77 % aus, was 1,16 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Shantou Wanshun New Material ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 87,23 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Shantou Wanshun New Material bei 7,05 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,8 CNH um -17,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 6,28 CNH, was einer Abweichung von -7,64 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -35,72 Prozent, was 28,53 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialienbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Behälter & Verpackungsbranche beträgt -7,19 Prozent, und die Shantou Wanshun New Material liegt aktuell 28,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.