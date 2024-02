Shantou Wanshun Package Material Stock Aktie: So geht’s nicht weiter!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf die Einschätzungen von Aktien haben kann. Im Falle von Shantou Wanshun New Material wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsveränderung war eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shantou Wanshun New Material einen Wert von 64 auf. Dies liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Behälter & Verpackung", weshalb die Aktie als neutral bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Shantou Wanshun New Material besonders positiv diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende ist Shantou Wanshun New Material mit einer Dividendenrendite von 0,89% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (2,11%) niedriger einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

