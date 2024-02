Shantou Wanshun Package Material Stock Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Anleger-Stimmung bei Shantou Wanshun New Material ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen bei den Diskussionen im Vordergrund standen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung des Titels als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Shantou Wanshun New Material damit 32,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -22,66 Prozent. Shantou Wanshun New Material liegt aktuell 32,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shantou Wanshun New Material aktuell 64, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" durchschnittlich ist. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shantou Wanshun New Material zeigt eine Bewertung als "Neutral" an, da er bei 67,02 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".