Shantou Wanshun Package Material Stock Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Aktie von Shantou Wanshun New Material ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass an neun Tagen ausschließlich positive Diskussionen stattgefunden haben. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen sind die Themen, die die Anleger interessieren, ebenfalls vor allem positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität weist Shantou Wanshun New Material eine mittlere Aktivität auf, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shantou Wanshun New Material-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (66,32) führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shantou Wanshun New Material.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung liegt die Dividende von Shantou Wanshun New Material mit 0,89 % niedriger (Branchendurchschnitt: 2,11 %), was zu einer Einstufung "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt sich also ein überwiegend positives Anleger-Sentiment, während die langfristige Stimmung und die Dividende eher negativ bewertet werden.