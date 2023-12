Shantou Wanshun Package Material Stock Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Shantou Wanshun New Material hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,26 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Unternehmen im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -7,98 Prozent verzeichnete, liegt die Performance von Shantou Wanshun New Material mit 30,28 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die aktuelle Situation als überkauft betrachtet, da der RSI bei 80,39 liegt. Dies führt zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 57, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shantou Wanshun New Material liegt derzeit bei einem Wert von 96, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 ein ähnliches Niveau darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Shantou Wanshun New Material in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Kriterien eine überwiegend negative Entwicklung der Aktie von Shantou Wanshun New Material im vergangenen Jahr.