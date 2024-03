Shantou Wanshun Package Material Stock Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Shantou Wanshun New Material hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -55,52 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,81 Prozent, wobei Shantou Wanshun New Material mit 32,72 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Leistung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shantou Wanshun New Material verläuft derzeit bei 6,44 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 5,01 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -22,2 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 5,08 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von -1,38 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shantou Wanshun New Material-Aktie weist eine Ausprägung von 23,08 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,02, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Shantou Wanshun New Material derzeit eine Dividendenrendite von 0,89 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,02 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Behälter & Verpackung"-Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Shantou Wanshun New Material-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.