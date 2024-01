Shantou Dongfeng Printing Factory Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben sich Guangdong Dfp New Material auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Guangdong Dfp New Material diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung, von denen acht als "Schlecht" und eines als "Gut" eingestuft wurden. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Schlussfolgerung lautet, dass Guangdong Dfp New Material hinsichtlich der Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangdong Dfp New Material verläuft aktuell bei 4,23 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,12 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,6 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 4,06 CNH angenommen, was einer Differenz von +1,48 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Guangdong Dfp New Material mit einer Rendite von -6,39 Prozent mehr als 0 Prozent darüber. Die "Behälter & Verpackung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,63 Prozent. Auch hier liegt Guangdong Dfp New Material mit 0,23 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Guangdong Dfp New Material aktuell mit dem Wert 21,05 überverkauft, daher erhält die Aktie für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".