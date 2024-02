Shantou Dongfeng Printing Factory Aktie: Finger Weg!

Die Guangdong Dfp New Material-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 4,14 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 3,51 CNH, was einer Abweichung von -15,22 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,86 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bezüglich der Guangdong Dfp New Material-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Guangdong Dfp New Material ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.