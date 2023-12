Shanta Gold Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Shanta Gold auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Shanta Gold diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Shanta Gold-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,86 GBP, während der aktuelle Kurs bei 12,9 GBP liegt, was einer Abweichung von +18,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,5 GBP über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +12,17 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um Shanta Gold gegeben hat. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shanta Gold mit 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,84 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -6,91 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für Shanta Gold, wobei die Stimmung, die charttechnische Bewertung und die Dividendenpolitik berücksichtigt wurden. Die Analyse zeigt, dass sowohl harte als auch weiche Faktoren eine Rolle bei der Beurteilung der Aktie spielen.

Shanta Gold kaufen, halten oder verkaufen?

