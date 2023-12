Shanshan Brand Management Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanshan Brand Management liegt derzeit bei 2,29, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanshan Brand Management liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 24 eine überverkaufte Situation an, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,46 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,51 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,87 Prozent und zum GD50 der vergangenen 50 Tage +18,6 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.