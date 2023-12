Shanshan Brand Management Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Shanshan Brand Management hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 19,71 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +20,9 Prozent für Shanshan Brand Management bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 5,31 Prozent im letzten Jahr um 35,3 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Shanshan Brand Management war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Diskussionen oder Interaktionen in sozialen Medien, was heute zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Shanshan Brand Management auf 7-Tage-Basis bei 45,45 Punkten liegt, was auf eine neutrale Lage hinweist. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusätzlich erhält das Unternehmen auch aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage jeweils ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Shanshan Brand Management also gute Bewertungen in Bezug auf die Aktienkursentwicklung, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.