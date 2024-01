Shanrong Biotechnology Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Shanrong Biotechnology in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs der Shanrong Biotechnology von 0,399 USD ist mit +28,71 Prozent Entfernung vom GD200 (0,31 USD) ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,37 USD auf, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shanrong Biotechnology zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.